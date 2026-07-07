Scoppia l’incendio in una casa Due feriti famiglie sgomberate

Da ilgiorno.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio scoppiato nel primo pomeriggio in una casa di via Santa Casa, a Vigevano, ha causato il ferimento di due persone e ha portato allo sgombero di alcune famiglie. L’incendio è stato preceduto da un forte boato e le fiamme si sono sviluppate pochi minuti dopo le 14. L’incidente si è verificato all’angolo con via Adige, nella zona conosciuta come Valle San Martino, vicino al centro storico.

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VIGEVANO (Pavia) Un forte boato e poi le fiamme. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri, una decina di minuti dopo le 14 in via Santa Casa, all’angolo con via Adige in quella che i vigevanesi identificano come la Valle San Martino, a due passi dal centro storico. Cosa sia successo precisamente non è ancora chiaro ed è in fase di accertamento da parte dei vigili del fuoco di Vigevano e di Pavia, che sono intervenuti sul posto con l’autoscala. Due persone sono rimaste coinvolte e per una di esse, un cinquantaquattrenne italiano che presentava tra l’altro anche problemi respiratori, i medici del 118 hanno disposto il trasferito con l’elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano che come noto dispone di un centro di altissimo livello per la cura delle ustioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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