Vasto incendio minaccia case nelle campagne di Cagliari elicotteri in volo e persone evacuate
Un incendio si è sviluppato nelle campagne di Domus de Maria, vicino a Cagliari, e ha portato all’evacuazione di alcune abitazioni. Sul posto sono stati inviati elicotteri per cercare di contenere le fiamme. Nessuna informazione è stata resa nota su eventuali feriti o danni alle proprietà. Le autorità stanno monitorando la situazione e coordinando gli interventi di spegnimento.
Il rogo è divampato nel comune di Domus de Maria minacciando anche alcune case sparse che sono state evacuate. In azine due elicotteri antincendio della flotta del Corpo forestale regionale della Sardegna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
The empress recalled me and shamed me. This life, Ill watch her kingdom fall!
Notizie e thread social correlati
Vasto rogo a Domus de Maria, nel Cagliaritano: salvate due persone, case evacuateUn incendio di vaste proporzioni si è sviluppato a Domus de Maria, nel Cagliaritano.
Argentario, vasto incendio alimentato dal vento: alta colonna di fumo, elicotteri in azioneUn incendio boschivo si è sviluppato nel pomeriggio di oggi in località Poggio Pozzarello, nel territorio di Monte Argentario, alle 13:30.
Temi più discussi: Oschiri, un vasto incendio minaccia le case: momenti di paura tra i residenti; Viddalba, l’incendio minaccia case e aziende: primo intervento della stagione per i Canadair; Vasto incendio nelle campagne di Viddalba, domate le fiamme: in azione anche elicottero dei vigili del fuoco e Canadair; Domenica di fuoco, l’allarme in Sardegna è già scattato: protezione civile in campo, centinaia di ettari in fumo.
ULTIM'ORA. Assediati dal fuoco, paura a Viddalba, scattano le evacuazioni. Incendio minaccia case e aziende agricole facebook
Viddalba, l’incendio minaccia case e aziende: primo intervento della stagione per i CanadairUn grosso incendio sta bruciando un'area di circa dieci ettari di macchia mediterranea e campi a Viddalba, in località Li Reni, dove sono intervenute le squadre del corpo forestale con operazioni ... unionesarda.it
Le fiamme minacciano le case in GalluraUn vasto incendio con fiamme alte sino a 4 metri si è sviluppato attorno alle 11.30 nei campi di macchia mediterraneo e fieno alla periferia di Oschiri, minacciando le abitazioni del Viale Umberto all ... rainews.it