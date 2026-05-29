Vasto incendio minaccia case nelle campagne di Cagliari elicotteri in volo e persone evacuate

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio si è sviluppato nelle campagne di Domus de Maria, vicino a Cagliari, e ha portato all’evacuazione di alcune abitazioni. Sul posto sono stati inviati elicotteri per cercare di contenere le fiamme. Nessuna informazione è stata resa nota su eventuali feriti o danni alle proprietà. Le autorità stanno monitorando la situazione e coordinando gli interventi di spegnimento.

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Il rogo è divampato nel comune di Domus de Maria minacciando anche alcune case sparse che sono state evacuate. In azine due elicotteri antincendio della flotta del Corpo forestale regionale della Sardegna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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