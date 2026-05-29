Vasto incendio minaccia case nelle campagne di Cagliari elicotteri in volo e persone evacuate

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato nelle campagne di Domus de Maria, vicino a Cagliari, e ha portato all’evacuazione di alcune abitazioni. Sul posto sono stati inviati elicotteri per cercare di contenere le fiamme. Nessuna informazione è stata resa nota su eventuali feriti o danni alle proprietà. Le autorità stanno monitorando la situazione e coordinando gli interventi di spegnimento.