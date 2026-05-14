Festa per i 100 anni di zia Alfonsina a Santo Stefano Quisquina
A Santo Stefano Quisquina si è svolta una cerimonia nell’aula consiliare per celebrare il centesimo compleanno di Alfonsa Traina, conosciuta come zia Alfonsina. La festa ha coinvolto familiari, amici e rappresentanti del paese, che si sono riuniti per rendere omaggio alla donna durante questa ricorrenza speciale. L’evento si è svolto in un clima di allegria e condivisione, con momenti di festa e ricordi condivisi.
Un momento di grande emozione e festa ha animato l'aula consiliare di Santo Stefano Quisquina in occasione del centesimo compleanno della signora Alfonsa Traina, conosciuta come zia Alfonsina. L'evento, organizzato dal Comune, ha visto la partecipazione del sindaco Francesco Cacciatore e.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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