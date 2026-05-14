Festa per i 100 anni di zia Alfonsina a Santo Stefano Quisquina

A Santo Stefano Quisquina si è svolta una cerimonia nell’aula consiliare per celebrare il centesimo compleanno di Alfonsa Traina, conosciuta come zia Alfonsina. La festa ha coinvolto familiari, amici e rappresentanti del paese, che si sono riuniti per rendere omaggio alla donna durante questa ricorrenza speciale. L’evento si è svolto in un clima di allegria e condivisione, con momenti di festa e ricordi condivisi.

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