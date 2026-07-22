Nelle ultime 48 ore, la provincia di Agrigento ha vissuto un periodo di grande emergenza a causa di numerosi incendi che hanno interessato la Valle del Belice e i Monti Sicani. Le fiamme hanno costretto all’evacuazione di circa cento persone dal centro di Santo Stefano Quisquina. Il fuoco ha bruciato vaste aree, danneggiando anche alcune abitazioni, mentre le squadre di soccorso sono intervenute per contenere l’incendio.

Sono state 48 ore difficili per la provincia di Agrigento, dove numerosi incendi hanno colpito la Valle del Belice e i Monti Sicani e diverse abitazioni sono state evacuate. Mentre i vigili del fuoco lavorano per spegnere le fiamme, i roghi continuano a moltiplicarsi: l’ultimo, spinto dal vento di scirocco, ha colpito anche il centro storico del comune di Santo Stefano Quisquina, dove il sindaco Francesco Cacciatore ha invitato i residenti delle contrade Canfuto e Bosco Kadera a lasciare le proprie abitazioni e cento persone sono state sgomberate in via precauzionale. Occhi puntati su un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Attardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di giochi d’artificio, primo target dei canadair della forestale e delle squadre di vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gli incendi continuano a bruciare l’Agrigentino: evacuate cento persone dal centro di Santo Stefano Quisquina

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