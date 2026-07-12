Un incendio ha interessato un impianto di trattamento rifiuti a Cornaredo, coinvolgendo cumuli di materiale stoccato all’esterno del capannone. I vigili del fuoco sono ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento, mentre Arpa monitora la presenza di diossine e furani nell’area. Il sindaco ha consigliato di tenere chiuse le finestre per precauzione. L’incendio è divampato sabato pomeriggio e ha richiesto un intervento prolungato.

È proseguito per tutta il lavoro dei vigili del fuoco nell'impianto di trattamento rifiuti Polirecuperi di via Galilei, a Cornaredo, dove sabato pomeriggio è divampato un vasto incendio che ha coinvolto cumuli di materiale stoccato nelle aree di deposito esterne al capannone. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono andate avanti per ore e, secondo quanto comunicato da Arpa Lombardia, dovrebbero concludersi nella mattinata di domenica. L'incendio era scoppiato intorno alle 17.30 e ha interessato circa 2 mila metri quadrati di rifiuti. Sul posto sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Rho, Legnano, Corbetta e Inveruno, che sono riuscite a circoscrivere il rogo evitando che le fiamme si propagassero al resto dell'impianto. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Cornaredo, vigili del fuoco al lavoro per spegnere l'incendio: Arpa monitora diossine e furani. Il sindaco: finestre chiuse

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