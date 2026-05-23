Incendio nella notte ad Aprilia a fuoco un’auto Danneggiata anche la facciata di un palazzo
Nella notte ad Aprilia, un’auto ha preso fuoco in via Meucci, causando la distruzione del veicolo. Le fiamme hanno anche danneggiato la facciata di un palazzo vicino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio. Non si segnalano feriti. La vettura è andata completamente distrutta, mentre la facciata del palazzo ha riportato danni evidenti.
Auto a fuoco nella notte ad Aprilia. L’incendio, che ha distrutto la vettura,e danneggiato anche la facciata di una palazzina, è divampato in via Meucci.L’allarme è stato lanciato dai residenti della zona intorno alle 3 della notte tra venerdì 22 e sabato 23 maggio; sul posto sono subito. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Auto a fuoco nella notte in via Meucci ad Aprilia - RADIO STUDIO 93 - SOLO BELLE CANZONI
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