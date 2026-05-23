Incendio nella notte ad Aprilia a fuoco un’auto Danneggiata anche la facciata di un palazzo

Notizia in breve

Nella notte ad Aprilia, un’auto ha preso fuoco in via Meucci, causando la distruzione del veicolo. Le fiamme hanno anche danneggiato la facciata di un palazzo vicino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio. Non si segnalano feriti. La vettura è andata completamente distrutta, mentre la facciata del palazzo ha riportato danni evidenti.