Nelle ultime ore, diversi incendi si sono sviluppati nelle province di Siracusa, Enna e Ragusa, costringendo le autorità a evacuare alcune abitazioni e a intervenire con decine di interventi di Vigili del Fuoco, Corpo Forestale e volontari. Le fiamme hanno minacciato diverse zone residenziali, creando una notte di emergenza in tutta la regione. Sul territorio sono stati attivati numerosi mezzi di spegnimento e squadre di soccorso.

Prosegue l'emergenza incendi in Sicilia, dove nelle ultime ore numerosi roghi hanno interessato diverse province dell'Isola, impegnando senza sosta Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, Protezione Civile e volontari. Le situazioni più critiche si sono registrate nel Siracusano, nell'Ennese e nel Ragusano, con evacuazioni precauzionali, abitazioni minacciate dalle fiamme e disagi per la popolazione. A Siracusa (Contrada Tivoli) i danni provocati dal fuoco alle linee principali hanno lasciato circa 50 famiglie senza luce e acqua nella scorsa notte; l’Enel ha programmato i ripristini per la mattinata odierna, mentre il Servizio Territoriale ha attivato l’assistenza alla popolazione e un punto acqua straordinario con un'autobotte del DRPC gestita dal volontariato di Canicattini Bagni. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Incendi in Sicilia, notte di emergenza tra Siracusa, Enna e Ragusa: evacuazioni, abitazioni minacciate e decine di interventi

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