Incendi in Sicilia il fuoco lambisce l' autostrada Palermo-Catania

In Sicilia, diversi incendi hanno interessato l'autostrada Palermo-Catania, con il fuoco che ha lambito la carreggiata. Durante la notte, si sono verificati numerosi roghi che hanno richiesto l’intervento di vigili del fuoco, protezione civile e corpo forestale. Un residente della zona è stato trovato in ginocchio a causa delle fiamme e del blackout che si è verificato. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali danni o feriti.

Palermitano in ginocchio per gli incendi dopo una lunga notte di fuoco e black out. Decine i roghi che hanno impegnato i vigili del fuoco, la protezione civile, e il corpo forestale. Lo scirocco ha alimentato le fiamme rendendo ancora più difficile il lavoro delle squadre antincendio. Il gran caldo non allenta la morsa e, complice il vento, i roghi si sono propagati in diverse zone. Le squadre di emergenza sono ancora impegnate nel tentativo di contenere gli incendi e Palermo si è risvegliata in una cappa di fumo. Fiamme anche lungo l'autostrada Palermo-Catania: per ore è stata chiusa l'A19 e bloccata anche la statale 113. Diversi black out si sono verificati in una grande area del centro a Palermo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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