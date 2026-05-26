Cantieri sulla Palermo-Catania riapre il tratto d' autostrada tra Bagheria e Villabate con due mesi di anticipo

I cantieri sulla A19 Palermo-Catania tra Bagheria e Villabate sono stati chiusi con due mesi di anticipo. I lavori di ammodernamento delle barriere di sicurezza sulla carreggiata in direzione Palermo sono stati completati e da oggi il tratto autostradale è aperto al traffico. La riapertura avviene prima del previsto, consentendo di percorrere la tratta senza interruzioni.

Sulla A19 Palermo-Catania chiudono con due mesi di anticipo i cantieri tra Bagheria e Villabate. Sono stati infatti ultimati i lavori di ammodernamento delle barriere di sicurezza lungo la carreggiata in direzione Palermo e da oggi il tratto autostradale è nuovamente percorribile senza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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