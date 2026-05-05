Si celebra il Made in Italy targato Sicilia | una settimana di eventi succulenti e non solo Cosa vedere da Palermo a Catania

In Sicilia, si sono aperti oggi una serie di eventi legati alla Giornata nazionale del Made in Italy, con manifestazioni in varie province dell’isola. La regione promuove questa iniziativa attraverso diverse attività che coinvolgono diverse località, tra cui Palermo e Catania. La settimana di eventi mira a mettere in luce prodotti e tradizioni locali, con appuntamenti che si svolgono in più luoghi dell’isola.

Prendono il via oggi, in diverse province dell’Isola, le iniziative della Regione Siciliana per la Giornata nazionale del Made in Italy. Istituita nel 2023 dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, si celebra ufficialmente il 15 aprile ma il Mimit ha previsto per le regioni la possibilità di estendere le celebrazioni con un calendario di eventi distribuiti per tutto il mese di maggio. Made in Italy, al via una settimana di eventi in tutta la Sicilia. «Abbiamo voluto cogliere in pieno questa opportunità – dice l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo – programmando una settimana interamente dedicata alla valorizzazione delle eccellenze siciliane.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Si celebra il Made in Italy targato Sicilia: una settimana di eventi succulenti (e non solo). Cosa vedere da Palermo a Catania Notizie correlate Biella celebra il Made in Italy: tra tessile e gusto si crea l’eccellenzaLa città di Biella apre le porte a una manifestazione dedicata all’eccellenza produttiva nazionale, mettendo in mostra il legame indissolubile tra la... "Nei momenti difficili l'Italia dà il meglio di sé". Meloni celebra il made in Italy"Oggi celebriamo quello che sappiamo fare meglio, quello che ci rende amati e apprezzati nel mondo, quello che rende l'Italia la nazione... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Mattarella celebra il lavoro alla Piaggio. Giani: Qui il Dna del Made in Italy; Pontecagnano, D’Amico Academy celebra la Giornata Nazionale del Made in Italy; Confapi Cuneo celebra la III Giornata Nazionale del Made in Italy 2026 al Castello di Guarene; Grecia: ambasciata celebra Made in Italy con iniziative per auto e moda. Sanpellegrino celebra il Made in Italy aprendo alle scuole porte stabilimento di San Giorgio in BoscoRoma, 15 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Sanpellegrino, azienda di riferimento nel settore delle acque minerali e delle bibite non alcoliche, celebra la 'Giornata nazionale del made in Italy', istituita ... iltempo.it Fabriano celebra il Made in Italy. Il Sindaco Ghergo: La carta eccellenza del Made in Italy con un grande futuro davantiFABRIANO – Anche Fabriano ha celebrato la Giornata nazionale del Made in Italy che da tre anni per iniziativa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy cade il 15 aprile, giorno di nascita di ... corriereadriatico.it MADE IN ROMANIA - facebook.com facebook #Chivu, il “made in Inter” che ha conquistato tutti: zero fantasmi, elmetto e record x.com