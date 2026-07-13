La Protezione civile ha annunciato un piano da 24 milioni di euro destinato a sette regioni italiane, tra cui Sicilia e Calabria. L’obiettivo è migliorare la capacità amministrativa e l’efficacia degli interventi di protezione civile. Il finanziamento sarà utilizzato per affrontare emergenze legate a terremoti, frane e incendi. La ripartizione dei fondi si concentra su interventi specifici nelle aree più vulnerabili delle regioni coinvolte.

Rafforzare la capacità amministrativa e l'efficacia degli interventi di protezione civile in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. È questo l'obiettivo di «Cap Rischio – Strategie di protezione civile per i territori 21-27», il progetto del dipartimento della Protezione civile che prosegue quanto già avviato nella programmazione 2014-2020 «Pon Governance e Capacità Istituzionale» con le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, e che prevede un investimento di oltre 24 milioni di euro, finanziato nell'ambito del Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027, attraverso risorse nazionali e Fondi europei. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Terremoti, frane e incendi: Sicilia e Calabria tra le sette regioni del piano da 24 milioni della Protezione civile

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Chaos in Italy Today! Floods and Storms Hit Calabria, Sicily, Sardinia, Puglia, and Umbria

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