In Ucraina protestare funziona

Da ilpost.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Ucraina, le proteste di piazza hanno portato a cambiamenti significativi, come nel caso del licenziamento di un alto ufficiale militare. La tradizione di manifestazioni pubbliche nel paese ha spesso prodotto risultati concreti, partendo dalla rivoluzione sul granito fino alle proteste di Euromaidan. Le mobilitazioni continuano a essere uno strumento utilizzato dalla popolazione per influenzare decisioni e cambiare decisioni politiche e istituzionali.

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Dalla rivoluzione sul granito a Euromaidan, il paese ha una lunga storia di risultati ottenuti in piazza: il licenziamento di Oleksandr Syrsky è solo l'ultimo Il licenziamento del capo delle forze armate ucraine Oleksandr Syrsky è il risultato di alcuni giorni di manifestazioni nelle maggiori città ucraine, che hanno coinvolto migliaia di persone. Non sono state proteste enormi, ma comunque rilevanti in un paese in guerra. Erano iniziate dopo la decisione del presidente Volodymyr Zelensky di licenziare il ministro della Difesa Mychajlo Fedorov, che da tempo era in aperto scontro con Syrsky. I manifestanti sostenevano Fedorov e osteggiavano Syrsky, e alla fine hanno convinto Zelensky a licenziare anche lui. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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