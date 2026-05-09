Divieto di protestare

Da internazionale.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni, sono state approvate leggi che limitano il diritto di protestare, introducendo sanzioni più severe e norme più restrittive. Le manifestazioni sono state spesso caratterizzate da un aumento di controlli e di interventi delle forze dell'ordine, con alcune proteste che sono state considerate illegali o soggette a divieto. Questi cambiamenti sono stati accompagnati da dibattiti pubblici sulla regolamentazione delle espressioni di dissenso.

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Questo testo è tratto dall’introduzione di “” di Annalisa Camilli edito da Einaudi e pubblicato il 12 maggio 2026. Dopo ore di corteo, migliaia di persone si avviano camminando sulla sopraelevata di Roma per fermare il traffico. Dai balconi, alcuni si affacciano e applaudono o sventolano bandiere. Quelli che stanno incolonnati in macchina, bloccati dal fiume di persone che camminano in senso contrario a quello di marcia, invece di sbuffare o di lamentarsi, si mettono a muovere le mani, sorridono. Alcuni suonano il clacson, improvvisando delle ritmiche, incitano i manifestanti con degli slogan. In quel momento diventa chiaro che uno sciopero per Gaza, convocato dagli studenti e dai sindacati di base in Italia, è andato oltre i confini della politica tradizionale e tocca strati meno politicizzati della società.🔗 Leggi su Internazionale.it

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Demonstrators protest weekend car ban at High Park

Video Demonstrators protest weekend car ban at High Park

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