Divieto di protestare

Negli ultimi anni, sono state approvate leggi che limitano il diritto di protestare, introducendo sanzioni più severe e norme più restrittive. Le manifestazioni sono state spesso caratterizzate da un aumento di controlli e di interventi delle forze dell'ordine, con alcune proteste che sono state considerate illegali o soggette a divieto. Questi cambiamenti sono stati accompagnati da dibattiti pubblici sulla regolamentazione delle espressioni di dissenso.

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