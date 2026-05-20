I giovani hanno cominciato a protestare contro l’intelligenza artificiale

Un gruppo di giovani ha iniziato a manifestare contro l’uso crescente dell’intelligenza artificiale. Durante le proteste, è stato detto che in ogni settore, indipendentemente dalla strada scelta, l’AI finirà per influenzare il modo di lavorare. Le manifestazioni si sono svolte in diverse città e hanno attirato l’attenzione di passanti e media locali. La questione principale riguarda l’impatto che queste tecnologie avranno sul mercato del lavoro e sulle modalità di lavoro tradizionali.

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«Qualunque strada tu scelga, l’intelligenza artificiale diventerà parte integrante del modo in cui si lavora». Quando venerdì scorso l’ex amministratore delegato di Google Eric Schmidt ha menzionato l’intelligenza artificiale durante un discorso di laurea all’Università dell’Arizona, la platea ha risposto con un boato di fischi. Stesso trattamento per la dirigente del settore immobiliare Gloria Caulfield, che rivolgendosi ai neolaureati della facoltà di Arti e Scienze Umanistiche dell’Università della Florida Centrale ha definito l’avvento dell’intelligenza artificiale come «la prossima rivoluzione industriale». Nello stesso ateneo, l’introduzione del programma del nuovo corso Art of A. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - I giovani hanno cominciato a protestare contro l’intelligenza artificiale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento L’intelligenza artificiale ha cominciato a chiudere gli ufficiCosa accade quando una multinazionale decide di ripensare radicalmente il proprio modello di business e, nel farlo, deduce che un’intera sede non è... Vincenzo Schettini contro l’IA come supporto psicologico per i giovani: “L’intelligenza artificiale ti lascia comunque solo”Vincenzo Schettini esprime forte preoccupazione per i giovani che confidano le proprie ansie all'intelligenza artificiale, perdendo il vero contatto... La generazione che ha cominciato a perdere diottrie col Postal Market ha deciso che bisogna fornire la prova che sei maggiorenne per stare sul web. Il rischio che i minorenni si menino la tega è troppo alto Eh ma voi giovani avete ancora molto da imparare x.com Il bambino di 3 anni ha cominciato a comportarsi male dopo che papà è tornato a casa da un viaggio. reddit GIOVANI E REFERENDUM | Hanno fatto la differenza o sono stati usati ancora una volta?I 18-34enni sono stati i protagonisti del No al referendum: 60,1% e 56,7% secondo i diversi istituti. La Gen Z (18-28) al 58,5% per il No I giovani hanno fatto la differenza, ha dichiarato il ... ilsussidiario.net