In Toscana, la bolletta dei rifiuti aumenterà del 6,7% per i residenti, mentre il settore commerciale sosterrà circa metà di questa cifra. I rincari arrivano mentre crescono le proteste per cassonetti pieni e problemi nella raccolta. La tassa sui rifiuti, la Tari, subirà quindi un nuovo aumento, aggravando le difficoltà di cittadini e attività commerciali.

Proprio mentre crescono le proteste per cassonetti pieni e difficoltà nella raccolta, si torna a parlare di aumenti della tassa sui rifiuti, la Tari. Il Piano economico finanziario d’ambito — che comprende 65 Comuni nelle province di Firenze, Prato e Pistoia — evidenzia infatti una crescita dei costi del servizio: la cifra da coprire è passata dai 388 milioni del 2023 ai 437 milioni del 2025, più 12,6%. Un aumento su cui i soci, i sindaci, vorranno vederci chiaro. E che si riflette sulle tariffe dei singoli Comuni alla vigilia dell’assemblea dei soci dell’Ato Toscana Centro, in programma domani, oltre che del voto dei Consigli comunali sulle nuove tariffe, previsto entro il 31 luglio. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - In Toscana la bolletta dei rifiuti verso nuovi rincari: più 6,7% ai residenti, la metà al commercio

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I nuovi cassonetti dei rifiuti fanno discutere

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