In Toscana, le donne rappresentano il 50% dei soci delle cooperative sanitarie, coinvolte in settori come assistenza, medicina e farmaceutica. Tuttavia, i ruoli di vertice sono ancora occupati prevalentemente da uomini. La distribuzione delle donne tra i soci è uniforme, ma questa parità non si riflette nelle posizioni di leadership all’interno delle strutture.

FIRENZE – La metà delle persone associate alle cooperative sanitarie in Toscana è composta da donne, con una presenza diffusa che si muove tra le strutture di assistenza, i medici e il settore farmaceutico. Il dato emerge dall’ultimo report di Fondo Sviluppo sull’andamento della rete di Confcooperative Toscana riferito allo scorso anno, che fotografa la forte tenuta economica del comparto ma evidenzia anche la necessità di un profondo ricambio generazionale ai vertici delle imprese. Il quadro regionale mostra un sistema solido che conta 15 realtà attive sul territorio, dove oltre il 53 per cento delle strutture si occupa di specializzazione sanitaria, seguite dalle realtà composte da medici, dalle mutue e dalle farmacie. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Confcooperative sanitarie in Toscana: le donne sono la metà dei soci ma ai vertici restano agli uomini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mps, ai soci la scelta dei vertici. Delfin e Bpm decidono sul votoAl Monte dei Paschi di Siena si apre una sfida tra tre liste per conquistare i quindici posti nel nuovo consiglio di amministrazione.

Le donne che convivono con l'HIV sono decisamente meno rispetto agli uomini. Eppure sono loro le più colpite dallo stigma. Ecco cosa si può fareNel 2024, in Italia, le nuove diagnosi di HIV riguardano principalmente gli uomini, che costituiscono il 79% dei casi, mentre le donne rappresentano...

Confcooperative sanitarie in Toscana: le donne sono la metà dei soci ma ai vertici restano agli uominiFIRENZE - La metà delle persone associate alle cooperative sanitarie in Toscana è composta da donne, con una presenza diffusa che si muove tra le strutture di assistenza, i medici e il settore farmace ... msn.com

Confcooperative, in Toscana 1 su 4 in aree interne e 52% occupati donneMeno quantità e più solidità per le cooperative della Toscana. Il movimento dal 2019 al 2025 ha visto una contrazione di quasi un terzo, passando da 3.456 a 2.372 unità. Cresce invece l'occupazione ... ansa.it