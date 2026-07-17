La ’bolletta’ dei rifiuti Aumentano le tariffe Stabili le agevolazioni Arriva il bonus sociale

Il Comune di Siena ha comunicato un aumento del 3,5% delle tariffe della tassa sui rifiuti rispetto all’anno precedente. Le agevolazioni rimangono invariate, mentre è stato introdotto un bonus sociale per alcune categorie di utenza. La variazione riguarda le tariffe applicate alle utenze domestiche e non domestiche, con l’obiettivo di coprire i costi di gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Con l’annuncio di un aumento delle tariffe del 3,5 per cento rispetto all’anno scorso, il Comune di Siena si ritrova alle prese con la Tari, con un mese di ’ritardo’: il termine per l’approvazione dei Pef (Piano economico finanziario), predisposti dall’Autorità di ambito, all’interno dei bilanci comunali è slittata quest’anno infatti al 31 luglio e non a giugno come in precedenza. E così nella prossima seduta, fissata per giovedì 23 luglio, il Consiglio comunale senese sarà chiamato ad approvare le tariffe Tari per il 2026. E non solo, l’assemblea pubblica dovrà anche approvare la ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche, le agevolazioni e le modifiche al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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