Le società di Serie A faticano a vendere giocatori, il che limita le operazioni di mercato in entrata. Un esempio è il Napoli, che ha più di 40 calciatori in rosa, con almeno la metà da cedere. Questa situazione crea difficoltà nel trovare acquirenti e nel rinnovare le rose. Le difficoltà di vendita riguardano anche altri club e coinvolgono giocatori come Koopmeiners e Lukaku.

Le big di Serie A non riescono a vendere e, di conseguenza, ciò blocca il calciomercato in entrata. Claudio Savelli su Libero analizza, tra gli altri, il caso del Napoli, che ha in rosa più di 40 giocatori e almeno la metà da piazzare. La Serie A fatica a vendere, le big non riescono a fare calciomercato in entrata. La patata bollente finisce nelle mani di Allegri nel caso del Napoli, chiamato a rendere utili i dinosauri belgi per un ultimo anno. Stesso discorso per Anguissa che andrà a scadenza perché il Napoli deve concentrarsi sul vendere le riserve delle riserve, non i titolari. Quindi Lucca, ma è dura trovare chi sborsa almeno 22 milioni, cifra sotto la quale il club iscriverebbe una minusvalenza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - In Serie A troppe zavorre: da Koopmeiners a Lukaku

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