Francesca Tocca ha dichiarato che la relazione con Raimondo Todaro è finita a causa di numerose bugie e mancanze di rispetto. I due si sono conosciuti da giovani, sono genitori di Jasmine dal 2013 e si sono sposati nel 2014. Dopo una prima separazione nel 2019, erano tornati insieme prima di decidere di sciogliere definitivamente il loro legame.

Genitori di Jasmine dal 2013 e sposati dal 2014, dopo essersi conosciuti da giovanissimi, Francesca Tocca e Raimondo Todaro si erano già separati nel 2019 per poi tornare insieme. Ripensando alla loro lunga relazione, la ballerina afferma: “Mi ha tanto delusa, ho scoperto degli errori e delle bugie”. Francesca Tocca ammette di aver avuto anche lei un comportamento non sempre irreprensibile: “In passato anche io gli ho mancato di rispetto. Quando ci siamo lasciati, mi sono frequentata per mesi con un altro ragazzo. E non è una cosa bella dopo una relazione così lunga. Però anche in quell’occasione avevo i miei motivi. In quel momento ero molto ferita”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La verità di Francesca Tocca sulla fine con l’ex Raimondo Todaro: “Troppe bugie e troppe mancanze di rispetto”

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Francesca Tocca SMASCHERA Todaro «Stava con unaltra, mi ha tradito e mancato di rispetto!»

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