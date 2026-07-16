Nella Serie A, il mercato delle grandi squadre è fermo a causa di circa 125 milioni di euro di stipendi da pagare per gli esuberi, tra cui figurano giocatori come Lukaku e Openda. La mancanza di liquidità impedisce alle squadre di effettuare acquisti e di liberarsi di alcuni giocatori. La situazione si traduce in un blocco delle trattative e in una difficoltà generale nel mercato, che resta in stand-by senza segnali di ripresa immediata.

È un mercato che non si riesce ancora a stappare. Niente bollicine, solo tanti vorrei ma non posso. La Serie A sconta l’ormai cronica scarsità di risorse, soprattutto rispetto alla concorrenza internazionale. Ma non è questo il punto. Nell’era degli stretti controlli finanziari (Uefa e Figc sono allineate nell’applicazione del tetto del 70% al rapporto tra costo della rosa e ricavi) e delle proprietà straniere che perseguono l’equilibrio dei conti, la chiave è riuscire a vendere per liberare spazio a bilancio e sostenere gli investimenti. Ecco allora che ricorre la parola “esuberi”, intesi come giocatori fuori dal progetto tecnico o di rientro dai prestiti che non si riescono ancora a piazzare altrove. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Serie A, incubo esuberi: da Lukaku a Openda, così 125 milioni di stipendi bloccano il mercato delle big

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