Un uomo ha investito con l’auto un ragazzo di 25 anni mentre camminava con una ragazza, poi è sceso e lo ha accoltellato. Il ragazzo è morto all’ospedale poco dopo. L’aggressore è fuggito subito dopo, lasciando la scena. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri. La coppia si trovava in strada a Bari Sardo. La vittima è deceduta a causa delle ferite da arma da taglio.

Un ragazzo di 25 anni è stato ucciso a coltellate a Bari Sardo, nella provincia dell’Ogliastra, in Sardegna. Secondo le prime notizie l’aggressore avrebbe investito con l’auto il 25enne mentre stava camminando per strada con una ragazza. Dopodiché sarebbe sceso e lo avrebbe colpito ripetutamente con un coltello, uccidendolo. I soccorritori del 118, arrivati sul posto, non sono riusciti a salvare il ragazzo. La ragazza che era con lui è stata ferita alle gambe e si trova ora ricoverata all’ospedale di Cagliari. Una raccolta di immagini in difesa del diritto del politico a nutrirsi, malgrado la metafora che lo minaccia a ogni ora dei pasti Dopo anni di dibattito, un gruppo di ricercatori ha forse trovato la risposta: c'entrano l'evoluzione e la possibilità di avere una presa migliore. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In Sardegna un uomo ha investito con l’auto una coppia, poi è sceso e ha accoltellato il ragazzo, che è morto

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