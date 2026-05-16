A Modena, un uomo ha raccontato di aver fermato un 31enne che nel pomeriggio di sabato aveva investito alcuni passanti e tentato di aggredirlo con un coltello. Secondo quanto dichiarato, l'uomo ha cercato di bloccare l'aggressore, il quale avrebbe prima pronunciato qualcosa, poi lo avrebbe ferito con un coltello. Il protagonista della vicenda si chiama Luca Signorelli e ha descritto i momenti in cui ha tentato di intervenire e di difendersi dall'aggressore.

Si chiama Luca Signorelli l'uomo che ha fermato il 31enne che nel pomeriggio di sabato, a Modena, ha investito diversi passanti e accoltellato proprio lui che tentava di bloccarlo. "Mentre tento di soccorrere la signora con le gambe amputate - spiega ai cronisti, la testa ancora grondante di sangue - lui (l'investitore, ndr) scappa. Quindi l'ho inseguito, nel frattempo altre 4-5 persone mi sono venute dietro. È sparito dietro una pila di macchine e poi è risaltato fuori con un coltello in mano. Blaterava qualcosa ma non era italiano". La signora colpita in pieno dall'auto a folle corsa infatti ha perso entrambe le gambe. Ma la furia cieca del 31enne non è finita lì: "Mi sono arrivati due fendenti, uno al cuore e l'altro alla testa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Modena, parla l'uomo che ha fermato il 31enne: "Blaterava qualcosa, poi mi ha accoltellato"

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