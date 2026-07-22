In occasione della Festa Nazionale del 21 luglio la famiglia reale belga si è riunita a Bruxelles per il solenne Te Deum e la parata militare

Notizia in breve

In occasione della Festa Nazionale del 21 luglio, la famiglia reale belga si è riunita a Bruxelles per il tradizionale Te Deum e la parata militare. La regina ha partecipato con un abbigliamento sobrio e senza l’uso di tessuti costosi o accessori appariscenti, dimostrando uno stile semplice e naturale. La cerimonia ha visto anche la presenza di altri membri della famiglia reale e rappresentanti istituzionali. La giornata si è conclusa con le celebrazioni ufficiali e la sfilata delle forze armate.