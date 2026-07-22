In occasione della Festa Nazionale del 21 luglio la famiglia reale belga si è riunita a Bruxelles per il solenne Te Deum e la parata militare
In occasione della Festa Nazionale del 21 luglio, la famiglia reale belga si è riunita a Bruxelles per il tradizionale Te Deum e la parata militare. La regina ha partecipato con un abbigliamento sobrio e senza l’uso di tessuti costosi o accessori appariscenti, dimostrando uno stile semplice e naturale. La cerimonia ha visto anche la presenza di altri membri della famiglia reale e rappresentanti istituzionali. La giornata si è conclusa con le celebrazioni ufficiali e la sfilata delle forze armate.
C hi lo ha detto che per i grandi eventi di Stato servano sempre e solo sete pesanti o broccati coordinati? A dimostrare il contrario, con quell’aria bon ton che la contraddistingue da sempre, è stata Mathilde del Belgio in occasione della Festa Nazionale del 21 luglio. A Bruxelles, tra le navate della cattedrale per il solenne Te Deum e poi sul palco della parata militare, la sovrana 53enne ha catalizzato gli sguardi puntando su un’inattesa trama estiva, capace di conciliare al millimetro il calore delle giornate di luglio con le regole ferree dell’etichetta reale. Mary di Danimarca e la regina Mathilde del Belgio, effetto Jackie (o Melania) a Copenaghen. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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