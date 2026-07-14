Il Tricolore italiano sventola tra le bandiere durante la parata militare sugli Champs-Élysées, a Parigi, per il 14 luglio. Il presidente ha partecipato alla cerimonia, accompagnato da altri capi di Stato e di governo, su invito del presidente francese. La parata si svolge lungo la strada principale della capitale francese, con militari in divisa che sfilano in formazione. La bandiera italiana viene mostrata tra le altre presenti alla celebrazione.

(Agenzia Vista) Parigi, 14 luglio 2026 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su invito del Presidente francese Emmanuel Macron, ha assistito a Parigi, insieme ad altri Capi di Stato e di Governo, alla tradizionale parata militare, lungo gli Champs-Élysées, in occasione Festa nazionale della Repubblica Francese. Sfila al corteo anche il Tricolore italiano portato da una rappresentanza delle Forze armate. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Il Tricolore italiano sfila alla parata militare a Parigi per la festa del 14 Luglio

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