Belgio la tradizionale parata militare per celebrare la festa nazionale
Martedì, nel centro di Bruxelles, si è svolta la parata militare per la Festa Nazionale del Belgio. Le forze armate e i servizi di emergenza hanno sfilato lungo un percorso cittadino, mentre migliaia di persone si sono radunate per assistere alla cerimonia. La manifestazione ha coinvolto vari reparti e ha rappresentato uno degli eventi più attesi del calendario nazionale.
Martedì il Belgio ha celebrato la sua Festa Nazionale con la tradizionale parata militare nel cuore di Bruxelles, riunendo membri delle forze armate, dei servizi di emergenza e migliaia di spettatori per una delle ricorrenze più significative del Paese. La sfilata ha visto la partecipazione di soldati, veicoli militari, reparti a cavallo e velivoli delle Forze Armate belghe, mettendo in risalto le capacità di difesa della nazione e rendendo omaggio all’operato del personale militare. Al corteo hanno preso parte anche forze di polizia, vigili del fuoco e squadre della protezione civile, a testimonianza del loro ruolo fondamentale nella tutela del Paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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