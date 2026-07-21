belgio la tradizionale parata militare per celebrare la festa nazionale

Notizia in breve

Martedì, nel centro di Bruxelles, si è svolta la parata militare per la Festa Nazionale del Belgio. Le forze armate e i servizi di emergenza hanno sfilato lungo un percorso cittadino, mentre migliaia di persone si sono radunate per assistere alla cerimonia. La manifestazione ha coinvolto vari reparti e ha rappresentato uno degli eventi più attesi del calendario nazionale.