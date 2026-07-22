In Emilia Romagna, solo una impresa su quattro può partecipare agli appalti pubblici. Un incontro recente ha cercato di analizzare le ragioni di questa situazione e le possibili evoluzioni. Ogni mese, nelle aziende italiane, si ripete il processo di analisi di bandi, verifica dei requisiti, raccolta di documenti e monitoraggio dei prezzi dei concorrenti. Questi passaggi rappresentano la routine quotidiana di molte imprese che cercano di accedere alle gare pubbliche.

Ogni mese, negli uffici gare di migliaia di aziende italiane, si ripete lo stesso rituale. Bandi da scandagliare, requisiti da verificare, documentazione da raccogliere, prezzi dei concorrenti da monitorare. Un lavoro che, secondo le stime, assorbe in media 40 ore al mese per ogni soggetto coinvolto: quasi una settimana lavorativa intera, mese dopo mese, spesa non a costruire l'offerta migliore ma a gestire carte, moduli e scadenze. È un tema che in Emilia Romagna assume un peso particolare. Su circa 80.000 imprese censite nella regione, solo 19.000 risultano abilitate come soggetti per l'accesso alle gare pubbliche d'appalto (fonte Infocamere Movimprese). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In Emilia Romagna solo un'impresa su quattro è abilitata a partecipare agli appalti pubblici: un incontro prova a raccontare perché, e come qualcosa sta iniziando a cambiare

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