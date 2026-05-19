Commercio dalla Regione Emilia-Romagna 10 milioni per bar negozi e discoteche più belli | come partecipare

La regione Emilia-Romagna ha annunciato un finanziamento di dieci milioni di euro destinato a migliorare l’aspetto di bar, negozi e discoteche nella zona. Il fondo, destinato a interventi di ristrutturazione e riqualificazione, sarà distribuito a chi presenterà progetti specifici per valorizzare questi esercizi commerciali. Le modalità di partecipazione e i criteri di assegnazione saranno comunicati nelle prossime settimane, con l’obiettivo di sostenere la riqualificazione degli ambienti commerciali nel territorio regionale.

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