Commercio dalla Regione Emilia-Romagna 10 milioni per bar negozi e discoteche più belli | come partecipare
La regione Emilia-Romagna ha annunciato un finanziamento di dieci milioni di euro destinato a migliorare l’aspetto di bar, negozi e discoteche nella zona. Il fondo, destinato a interventi di ristrutturazione e riqualificazione, sarà distribuito a chi presenterà progetti specifici per valorizzare questi esercizi commerciali. Le modalità di partecipazione e i criteri di assegnazione saranno comunicati nelle prossime settimane, con l’obiettivo di sostenere la riqualificazione degli ambienti commerciali nel territorio regionale.
Bologna, 19 maggio 2026 – Sono in arrivo 10 milioni di euro per il rifacimento di bar, negozi e discoteche. Così la Regione Emilia-Romagna conferma il proprio sostegno agli investimenti e all’innovazione del settore con un nuovo bando. Il bando: contributi, beneficiari, tempistiche Il contributo sarà concesso a fondo perduto, fino a un massimo di 50mila euro per ciascun soggetto beneficiario. Partendo da un contributo base pari al 40% della spesa ammissibile, sono previste premialità che aumentano il contributo fino a 5 punti percentuali per i progetti che garantiscono nuova occupazione stabile a tempo indeterminato, valorizzano l’imprenditoria femminile e giovanile, promuovono innovazione sociale, sostenibilità, inclusione e qualità della vita, oppure prevedono interventi orientati al recupero dei materiali e alla riduzione dei rifiuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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