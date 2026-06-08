L' impresa perfetta | l' Aics Basket Forlì ribalta Imola e si prende il Trofeo Emilia Romagna

Notizia in breve

L'Aics Basket Forlì ha vinto il Trofeo Emilia Romagna battendo Imola. La partita si è conclusa con la squadra di Forlì che ha ribaltato il risultato e ha conquistato il trofeo. La gara ha visto un risultato favorevole alla formazione di Forlì, che ha superato gli avversari nel punteggio finale. La vittoria è arrivata in una serata in cui i pronostici sono stati smentiti e le aspettative sono cambiate nel corso dell'incontro.