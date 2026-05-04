Le nazioni della penisola coreana si preparano a un incontro nel calcio femminile, con una squadra del Nord che si recherà in visita a una del Sud in occasione delle semifinali della Champions League Asiatica. Questa iniziativa segna un passo verso un confronto diretto tra le due realtà sportive e politica, mettendo in evidenza un momento di cooperazione tra i due paesi nell’ambito sportivo.

Corea del Nord e Corea del Sud guardano al futuro provando a “passare” dal calcio femminile. Come riporta l’ANSA infatti, in merito alle semifinali della Champions League Asiatica, una formazione del Nord farà visita a un team del Sud. Una cosa apparentemente normale, che però non accade dal 2014. Il Ministero per l’Unificazione della Corea del Sud ha ricevuto a tal proposito una “ notifica riguardante una delegazione di 39 persone (27 giocatrici e 12 elementi dello staff, ndr)” per il viaggio del Naegohyang che poi andrà ad affrontare il Suwon. Chi vincerà proseguirà il suo percorso sfidando nella finalissima australiane di Melbourne City o le giapponesi del Tokyo Verdy Beleza, peraltro sempre in territorio sudcoreano il 23 maggio.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio femminile: Corea del Nord e Corea del Sud si tendono le mano verso il futuro

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