La Corea del Nord ha apportato una modifica significativa alla propria Costituzione, eliminando il riferimento all’obiettivo di riunificare la penisola con la Corea del Sud. La decisione, annunciata ufficialmente, definisce ora la Corea del Sud come uno Stato confinante, senza più menzionare la volontà di riunificazione. Questa modifica rappresenta una variazione importante nella posizione ufficiale del paese rispetto alla questione della riunificazione.

Con una decisione epocale, la Corea del Nord ha rimosso dalla propria Costituzione l’obiettivo di riunificarsi con la Corea del Sud, riconoscendola come uno Stato confinante. Almeno formalmente, sin dal 1945, anno della divisione, i due Paesi non avevano mai del tutto abbandonato l’idea di tornare sotto un’unica bandiera. La politica aggressiva e fortemente nazionalista del dittatore nordcoreano Kim Jong-un, tuttavia, è da sempre volta a impedire qualsiasi avvicinamento tra la Repubblica Popolare Democratica di Corea e la “vicina di casa”, che lui considera come un nemico. Il Ministero della Riunificazione della Corea del Sud ha diffuso la notizia mercoledì, mostrando ai media internazionali la nuova versione della Costituzione.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La Corea del Nord ha eliminato dalla propria Costituzione l’obiettivo di riunificarsi con la Corea del Sud

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