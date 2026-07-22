in cina consacrato il vescovo di chifeng

Oggi in Cina si è svolta l’ordinazione episcopale di Giuseppe Chang Yanfeng, nominato vescovo di Chifeng il 15 giugno scorso da Leone XIV. La nomina è stata approvata nell’ambito dell’Accordo Provvisorio tra la Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese. La cerimonia si è tenuta nella Provincia della Mongolia Interna.

Si è svolta in Cina, oggi, 22 luglio, l’ordinazione episcopale di Giuseppe Chang Yanfeng, che Leone XIV, il 15 giugno scorso, ha nominato vescovo di Chifeng, nella Provincia della Mongolia Interna, avendone approvata la candidatura nel quadro dell’Accordo Provvisorio tra la Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese. Monsignor Chang Yanfeng è nato il 4 aprile 1984 a Beizhen, nella Provincia del Liaoning. Ha frequentato il Seminario Teologico di Shenyang e ha studiato all’Università Cattolica di Daejeon, nella Corea del Sud, dove ha conseguito la laurea in Teologia biblica. È stato ordinato sacerdote il 18 novembre 2010 per la diocesi di Chifeng. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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