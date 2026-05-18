Il vecchietto Modric giocherà il suo quinto Mondiale l’anno al Milan lo ha consacrato come giocatore esemplare

Luka Modric si appresta a partecipare al suo quinto Mondiale, confermando una carriera lunga e ricca di appuntamenti importanti. La nazionale croata affronterà Inghilterra, Panama e Ghana nel girone di qualificazione, mentre il centrocampista del Milan si avvicina alle 200 presenze in Nazionale, raggiungendo questa soglia a 40 anni. La sua esperienza e la continuità di rendimento sono elementi che lo collocano tra i giocatori più rappresentativi del suo paese.

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Luka Modric giocherà il suo quinto Mondiale; la Croazia affronterà Inghilterra, Panama e Ghana nel suo girone e il centrocampista del Milan riuscirà a raggiungere le 200 presenze in Nazionale, all’età di 40 anni. Dopo aver rappresentato la Croazia nel 2006, 2014, 2018 (secondo posto) e 2022 (terzo posto), l’unica “macchia” della sua carriera in Nazionale resterà quella del Mondiale 2010, quando il suo Paese non riuscì a qualificarsi. L’anno al Milan che ha portato Modric verso il Mondiale. La scorsa estate Modric è arrivato al Milan a parametro zero dopo una lunga e gloriosa carriera al Real Madrid; il suo compito è stato fin da subito aiutare la squadra a tornare in Champions League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il “vecchietto” Modric giocherà il suo quinto Mondiale, l’anno al Milan lo ha consacrato come giocatore esemplare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video NEYMAR FORA Minha Lista Final dos 26 Convidados para a Copa 2026! Sullo stesso argomento Milan, Modric premiato a Milanello come miglior giocatore croato per il 13^ anno di filaUno degli assoluti protagonisti della stagione rossonera è senza dubbi Luka Modric. Vernazza: “Modric miglior giocatore del campionato. Rimarrà al Milan, a meno che …”Certo, magari i ritmi bassi del calcio italiano agevolano il 40enne Modric, ma bisogna pur sempre considerare come la Serie A, per Vernazza, resti...