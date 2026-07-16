Se pensavate che il tour promozionale di The Odyssey avesse già regalato tutti i suoi look migliori, Zendaya ha appena dimostrato il contrario. Per la première newyorkese del nuovo film di Christopher Nolan, l’attrice è arrivata sul red carpet con un abito che sembra uscito direttamente da un museo di arte contemporanea, confermando ancora una volta di essere la regina assoluta del fashion storytelling. A catturare l’attenzione non è stato solo il look, ma anche la firma dietro la creazione: Matières Fécales, una maison parigina dal nome volutamente provocatorio che negli ultimi mesi sta conquistando sempre più celebrity. Zendaya conquista New York con un abito firmato Matières Fécales: il brand dal nome più provocatorio della moda è il nuovo preferito delle celebrity. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il nuovo fashion obsession delle celebrity? Si chiama Matières Fécales, e Zendaya l’ha appena consacrato

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