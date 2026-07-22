Un tribunale di Milano ha condannato in primo grado un eurodeputato di Alleanza Verdi e Sinistra a risarcire oltre 300mila euro. La sentenza riguarda il licenziamento di due ex collaboratori a Bruxelles, avvenuto senza una motivazione valida. La condanna si riferisce a reati di natura grave. La decisione stabilisce l’obbligo di pagamento del risarcimento e riguarda un procedimento legale iniziato in seguito alla denuncia degli ex dipendenti.

L’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, è stata condannata in primo grado dal Tribunale di Milano per aver licenziato due suoi ex collaboratori a Bruxelles senza giusta causa. La sentenza dispone un risarcimento complessivo di 300.900 euro, oltre a 10mila euro di spese legali, in favore dei due lavoratori. La sentenza del Tribunale di Milano. Il provvedimento è stato emesso dal giudice Franco Caroleo, della sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che ha accolto le richieste dei due ex collaboratori, assistiti dagli avvocati Francesca Verdura, Tiziana Laratta e Sergio Romanotto. Secondo quanto emerge dalla sentenza, i legali avevano tentato senza successo di notificare il ricorso all’indirizzo ufficiale di residenza dell’europarlamentare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ilaria Salis condannata: dovrà risarcire con oltre 300mila euro, reati gravi

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Condannata Ilaria Salis: collaboratori licenziati senza giusta causa, risarcimento da 300mila euro

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