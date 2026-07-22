Ilaria Salis condannata a risarcire due ex collaboratori per 300mila euro L' europarlament

Una eurodeputata di Avs è stata condannata a pagare 300mila euro in risarcimento a due ex collaboratori licenziati senza giusta causa nel luglio 2025. La decisione è stata presa lo scorso marzo da un giudice della sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

AGI - Ilaria Salis, eurodeputata di Avs, è stata condannata lo scorso marzo da un giudice della sezione Lavoro del Tribunale di Milano al risarcimento per 300mila euro di due suoi ex collaboratori, licenziati senza giusta causa nel luglio 2025. La condanna per Ilaria Salis . I due assistenti si sono rivolti a uno studio legale milanese che ha impugnato la lettera di interruzione con effetto immediato dei due contratti di co.co.co., sottoscritti nel febbraio 2024, dopo che Salis è stata eletta all'europarlamento. Le somme da versare . Il giudice ha condannato l'attivista, arrestata in Ungheria nel 2023, in quanto non essendosi costituita nel procedimento, non ha dimostrato la prova della giusta causa del licenziamento. 🔗 Leggi su Agi.it

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Ilaria Salis è stata condannata a risarcire due suoi ex collaboratori parlamentari...

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Ilaria Salis è stata condannata a pagare 300mila euro per aver licenziato due collaboratori senza giusta causa. La paladina dei diritti e delle cause di sinistra è risultata persino contumace al processo, smentita nei fatti proprio su quel terreno del lavoro che la x.com

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