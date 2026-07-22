Ilaria Salis condannata a Milano | Licenziò due suoi collaboratori senza giusta causa Lei | Vicenda surreale non ho potuto difendermi

Da open.online 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Tribunale di Milano ha condannato un eurodeputato di Alleanza Verdi e Sinistra per aver licenziato senza motivo due collaboratori. La persona coinvolta ha dichiarato di non aver potuto difendersi. La sentenza riguarda i licenziamenti ritenuti ingiustificati. La vicenda si è svolta davanti al giudice, che ha stabilito la condanna. La politica si è detta sorpresa e ha definito la vicenda surreale.

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Il Tribunale di Milano ha condannato l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, perché avrebbe licenziato due suoi collaboratori senza giusta causa. A riferirlo è Adnkronos. A pesare sull’esito del procedimento è stata anche la sua contumacia: i due ex dipendenti, infatti, non sono riusciti a notificare il ricorso all’indirizzo di residenza ufficiale dell’europarlamentare. La sentenza, emessa dal giudice Franco Caroleo della sezione Lavoro del Tribunale di Milano e visionata dall’agenzia, accoglie integralmente le richieste dei due ex collaboratori, assistiti dagli avvocati Francesca Verdura, Tiziana Laratta e Sergio Romanotto. 🔗 Leggi su Open.online

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