Il video del tentativo dei sanitari del 118 di rianimare Fakir | Durante le manovre era ammanettato e legato

Un video mostra i sanitari del 118 mentre tentano di rianimare un uomo morto durante un fermo di polizia a Bologna. Nel filmato, si vede che durante le manovre l’uomo era ammanettato e legato. La registrazione è stata diffusa da un avvocato che ha commentato il tentativo di rianimazione. Il video è stato girato a Fanpage.it e mostra le operazioni di soccorso mentre l’uomo giaceva in stato di incoscienza.

In un video girato a Fanpage.it dall'avvocato Fabio Anselmo si vede il tentativo dei sanitari del 118 di rianimare Abderrahim Fakir, morto durante il fermo di polizia a Bologna: "Le manovre quando era ancora ammanettato e legato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Il video del tentativo dei sanitari del 118 di rianimare Fakir: Durante le manovre era legato

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