Fakir morto ammanettato a Bologna i pm indagano sulle manovre Il presidente del 118 | Un medico l’avrebbe salvato

Da corrieredibologna.corriere.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è morto mentre era ammanettato a Bologna, mentre i pubblici ministeri indagano sulle modalità di gestione dell’intervento. Il presidente del 118 ha dichiarato che un medico avrebbe potuto salvarlo. Le indagini riguardano sia il comportamento degli agenti di polizia, sia quello dei sanitari, inclusa la decisione di assegnare un codice verde alla chiamata al 118 e i protocolli seguiti durante l’intervento.

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Il comportamento dei poliziotti, ma anche quello dei sanitari, di chi ha inviato l’ambulanza con i soccorritori assegnando un codice verde alla chiamata al 118 e poi protocolli di intervento e di contenimento. Si concentrerà su quanto successo in via Italo Svevo domenica a Bologna l’inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Abderrahim Fakir ma anche su chi e come ha gestito ogni fase e su che tipo di preparazione e «regole d’ingaggio» avessero soccorritori e agenti. La Procura di Bologna guidata da Paolo Guido si appresta a scandagliare la vicenda fino in fondo, per non lasciare impunita, se c’è stata, anche la minima responsabilità. Per... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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