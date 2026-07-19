Un uomo di 43 anni è morto nella mattinata di oggi, domenica 19 luglio, dopo essere stato ammanettatto e messo in sicurezza dalla polizia. Sono in corso le indagini per comprendere la dinamica dell'accaduto. La vicenda L'uomo, di origine marocchina, è morto in tarda mattinata al Pilastro a Bologna. In base a quanto si apprende, era in corso un controllo di polizia in via Svevo: a chiamare il 113 sono stati alcuni residenti dopo che l'uomo, nello spazio dei garage, aveva dato in escandescenze. Una volante è arrivata sul posto e - in base alle prima informazioni - anche il 118. L'uomo avrebbe dato dei colpi alla volante della polizia; gli agenti, alla presenza anche dei sanitari, avrebbero poi spruzzato all'uomo spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Uomo muore durante intervento di polizia a Bologna. «Aiuto, basta!», le urla in un video. Era ammanettato

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Uomo ammanettato muore durante intervento della polizia a Bologna. «Aiuto, basta!», le urla

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