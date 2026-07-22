È arrivato il verdetto definitivo per il tabaccaio di Pavone Canavese, condannato a un anno e otto mesi di carcere. Nel 2019, mentre due complici tentavano di rubare nella sua tabaccheria, ha sparato dal balcone della sua casa, uccidendo uno dei ladri. La sentenza conferma la condanna già stabilita in primo grado e diventa definitiva. Il tabaccaio ha espresso il desiderio di poter tornare indietro nel tempo.

Diventa definitiva la condanna a 1 anno e 8 mesi per Marcellino Franco Iachi Bonvin, il tabaccaio di Pavone Canavese (Torino) che, nell'estate del 2019, uccise un ladro sparando dal balcone della propria abitazione mentre era intento a rubare nella sua tabaccheria insieme a due complici. I difensori dell'uomo hanno rinunciato al ricorso in Cassazione e, di conseguenza, la sentenza d'appello è passata in giudicato. La pena è sospesa condizionalmente, per cui il commerciante non andrà in carcere. Il furto nella tabaccheria I fatti risalgono alla notte del 7 giugno 2019. Intorno alle 2.30 Iachi Bonvin venne svegliato dall'allarme del suo esercizio commerciale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il verdetto finale sul tabaccaio di Pavone: "Se potessi tornare indietro...". Sparò e uccise un ladro

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