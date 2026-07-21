Uccise ladro durante furto nel Torinese condanna definitiva a tabaccaio 74enne

Un tabaccaio di 74 anni è stato condannato definitivamente a un anno e otto mesi di reclusione. La sentenza riguarda l’uccisione di un ladro avvenuta la notte del 7 giugno 2019 nel suo negozio nel Torinese. Durante il tentativo di furto, l’uomo ha sparato, colpendo e uccidendo il ladro. La condanna è stata confermata in via definitiva.

TORINO, 21 LUG – Definitiva la condanna a un anno e otto mesi per Franco Iachi Bonvin, il tabaccaio 74enne di Pavone Canavese (Torino) che la notte del 7 giugno 2019 sparò a un ladro che stava svaligiando il suo negozio, uccidendolo. I difensori hanno rinunciato al ricorso in Cassazione, chiudendo l’iter giudiziario. La pena inflitta dalla Corte di assise di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 30 maggio 2024 dal Tribunale di Ivrea, ha qualificato il fatto come omicidio colposo, riconosciute le attenuanti, con la riduzione per la scelta del rito e con il beneficio della sospensione condizionale della pena. In primo grado il tabaccaio era stato condannato a cinque anni di reclusione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Mario Roggero e la Sentenza Definitiva: Cosa Non Vi Stanno Dicendo | RUVIDO 365

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