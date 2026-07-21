Un tabaccaio è stato condannato definitivamente dopo aver ucciso un ladro moldavo. La vicenda risale a un episodio in cui l’uomo ha sparato durante un tentativo di furto nel suo negozio. La sentenza ha suscitato discussioni sulla legittima difesa, arrivando poco dopo la condanna di un gioielliere per aver ucciso due rapinatori. Entrambi i casi coinvolgono situazioni di confronto tra cittadini e criminali.

I casi sono molto diversi ma gli elementi comuni ci sono. Nei giorni in cui divampa la polemica sulla condanna del gioielliere Mario Roggero per aver inseguito e ucciso due rapinatori, arriva un’altra sentenza a far discutere sulla legittima difesa. L a condanna a un anno e otto mesi di carcere è diventata definitiva per Marcellino Franco Iachi Bonvin, i l tabaccaio di Pavone Canavese (Torino) che nel 2019 uccise un ladro sparando dal balcone di casa durante un furto notturno all’interno della sua attività. A differenza di Roggero, però, il titolare della tabaccheria aveva scelto il processo con rito abbreviato, con sconto di un terzo della pena e udienze a porte chiuse. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Un nuovo caso Roggero: condanna definitiva per il tabaccaio Iachi Bonvin. Uccise un ladro moldavo

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Mario Roggero e la Sentenza Definitiva: Cosa Non Vi Stanno Dicendo | RUVIDO 365

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Tabaccaio uccise un ladro durante il furto: condanna definitiva ma niente carcere, perché il caso è diverso da quello di Mario RoggeroUn tabaccaio condannato a un anno e otto mesi con sospensione condizionale per aver ucciso un ladro durante un tentativo di furto.

Uccise ladro durante furto nel Torinese, condanna definitiva a tabaccaio 74enneUn tabaccaio di 74 anni è stato condannato definitivamente a un anno e otto mesi di reclusione.