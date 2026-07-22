Il turista derubato in Città Alta | Ancora sotto shock grazie ai carabinieri siamo riusciti a tornare in Polonia

Un turista è stato derubato in Città Alta. Dopo il furto, ha ringraziato i Carabinieri per l’intervento rapido, che ha permesso a lui e alla sua famiglia di riprendere l’aereo e tornare in Polonia. L’uomo ha dichiarato di essere ancora sotto shock per l’accaduto. Non sono stati forniti dettagli sulla dinamica del furto o sull’identità delle persone coinvolte.

“Voglio ringraziare di cuore i Carabinieri per la rapidità con cui sono intervenuti. Grazie a loro io e la mia famiglia siamo riusciti a prendere il nostro aereo e a tornare in Polonia.” A parlare è Grzegorz Zaj?czkowski, 45 anni, il turista rimasto vittima del borseggio che lunedì ha fatto scattare il blitz dei carabinieri contro i ladri che prendevano di mira i visitatori sui mezzi pubblici di Bergamo. L’uomo, 45 anni, giornalista, era arrivato in città con la famiglia per trascorrere qualche ora tra le vie di Città Alta, in un pomeriggio d’estate. Una passeggiata tra vicoli, panorami e monumenti prima di rimettersi in viaggio verso l’aeroporto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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