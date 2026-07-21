Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri in borghese dopo aver derubato un turista polacco sul bus della linea 1 in Città Alta. I militari li hanno fermati mentre tentavano di allontanarsi con il cellulare rubato. Dopo il fermo, è stato disposto il divieto di dimora in Bergamasca. L'episodio si è verificato durante il viaggio, e i due sono stati catturati in flagranza di reato.

SICUREZZA. I due sono stati bloccati in flagranza sull’autobus della linea 1 dopo il furto del cellulare a un turista polacco. Disposto il divieto di dimora in Bergamasca. Due uomini di 28 e 33 anni sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di furto con destrezza ai danni di un turista polacco di 45 anni. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 20 luglio a bordo dell’autobus di linea numero 1, lungo la tratta tra Città Alta e Torre de’ Roveri. L’intervento rientra in un’attività di controllo avviata dopo alcune denunce presentate da turisti derubati sui mezzi pubblici diretti verso Città Alta. I carabinieri di Bergamo Alta avevano quindi predisposto servizi in abiti civili sugli autobus maggiormente interessati dal fenomeno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Turista derubato sul bus per Città Alta, i carabinieri in borghese arrestano i due borseggiatori

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Turista derubato sul bus diretto in Città Alta: i carabinieri arrestano i due borseggiatori

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