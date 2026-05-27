Ci siamo riusciti | trovati vivi 5 dei 7 intrappolati in una grotta in Laos da una settimana ancora 2 dispersi

Notizia in breve

Cinque dei sette persone intrappolate in una grotta in Laos sono state trovate vive dopo una settimana di isolamento. I soccorritori hanno comunicato che sono ancora sotto shock e si trovano nel punto in cui sono stati individuati, dove riceveranno alimenti liquidi. Restano dispersi altri due individui. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulla situazione o sui piani per la loro estrazione.