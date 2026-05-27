Ci siamo riusciti | trovati vivi 5 dei 7 intrappolati in una grotta in Laos da una settimana ancora 2 dispersi
Cinque dei sette persone intrappolate in una grotta in Laos sono state trovate vive dopo una settimana di isolamento. I soccorritori hanno comunicato che sono ancora sotto shock e si trovano nel punto in cui sono stati individuati, dove riceveranno alimenti liquidi. Restano dispersi altri due individui. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulla situazione o sui piani per la loro estrazione.
"Sono ancora sotto shock. La nostra squadra ce l'ha fatta" hanno annunciato i soccorritori. Il gruppo per ora rimane però dove aveva trovato rifugio dove verranno consegnati loro alimenti liquidi in attesa di elaborare un piano per la loro liberazione definitiva. Intanto proseguono le ricerche degli altri due dispersi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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