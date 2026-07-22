Sono stati inaugurati nuovi impianti di depurazione che serviranno 42 Comuni in Toscana. L'apertura ufficiale si è svolta a Ponte a Cappiano e gli impianti saranno operativi entro settembre. Si tratta di un intervento volto a migliorare il sistema di trattamento delle acque reflue nella regione. La realizzazione delle opere rappresenta un passo avanti per il settore della depurazione in Toscana.

Il tutto sarà operativo già entro settembre. Un nuovo tassello si aggiunge alla sfida della depurazione in Toscana. A Ponte a Cappiano sono state inaugurate le nuove infrastrutture industriali realizzate all’interno dell’impianto del Consorzio Depuratore Spa, opere strategiche inserite nel più ampio progetto del " Tubone ", destinate a rafforzare il sistema depurativo al servizio del distretto conciario e di un vasto territorio regionale. Le nuove strutture permetteranno di ricevere e pretrattare ulteriori reflui urbani provenienti dalla Valdinievole, per un volume di circa 10 mila metri cubi al giorno, pari a 3,5 milioni di metri cubi all’anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Tubone cresce con nuovi impianti. Opere al servizio di 42 Comuni. Taglio del nastro a Ponte a Cappiano

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