Podenzana più sicura Taglio del nastro per le nuove opere dopo i danni dell’alluvione

Da lanazione.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Podenzana sono state inaugurate nuove opere di sicurezza, completate dopo i danni causati dall’alluvione del 2011. La cerimonia ha segnato la conclusione di un percorso di ricostruzione che ha visto interventi di rafforzamento e sistemazione delle infrastrutture. Le opere sono state realizzate per migliorare la protezione del territorio e prevenire ulteriori danni in caso di eventi meteorologici estremi. La giornata ha visto la partecipazione della comunità locale e delle autorità.

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Una giornata storica per la comunità di Podenzana, che segna la fine di un lungo percorso di ricostruzione e messa in sicurezza iniziato lontano nel tempo e accelerato drammaticamente dopo la tragica alluvione del 2011. Con il taglio del nastro delle nuove opere infrastrutturali nelle località di Metti e Loppiedo, Bagni, i paesi tornano finalmente a nuova vita, con la serenità e la sicurezza dei residenti. La storia degli interventi parte da lontano, per l’esattezza dal 2005, con i primi finanziamenti destinati alla difesa spondale nel percorso condiviso con il Comune di Aulla. Inizialmente i calcoli di tenuta erano stati previsti su base trentennale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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