Podenzana più sicura Taglio del nastro per le nuove opere dopo i danni dell’alluvione

Notizia in breve

A Podenzana sono state inaugurate nuove opere di sicurezza, completate dopo i danni causati dall’alluvione del 2011. La cerimonia ha segnato la conclusione di un percorso di ricostruzione che ha visto interventi di rafforzamento e sistemazione delle infrastrutture. Le opere sono state realizzate per migliorare la protezione del territorio e prevenire ulteriori danni in caso di eventi meteorologici estremi. La giornata ha visto la partecipazione della comunità locale e delle autorità.