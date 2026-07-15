È entrata in funzione a Ponte a Cappiano una delle infrastrutture principali del progetto “Tubone”, dedicata alla depurazione del distretto del cuoio. L’opera strategica riguarda le infrastrutture di collegamento e trattamento delle acque. La realizzazione si inserisce nel piano di interventi per migliorare la gestione dei reflui industriali. La nuova infrastruttura permette di potenziare le capacità di depurazione nella zona, contribuendo alla tutela ambientale e alla regolamentazione delle acque.

Un nuovo tassello per la depurazione del distretto del cuoio: a Ponte a Cappiano entra in funzione una delle infrastrutture chiave del grande progetto “ Tubone “. Venerdì saranno presentate le nuove opere realizzate nell’ex impianto di depurazione di Ponte a Cappiano, oggi di proprietà del Consorzio Depuratore spa, nell’ambito dell’Accordo di Programma che ridisegna il sistema depurativo di un’area vasta tra Basso Valdarno, Padule di Fucecchio, Comprensorio del Cuoio, Circondario Empolese, Valdera e Val di Nievole. L’intervento rappresenta un passaggio strategico per il potenziamento del sistema a servizio del distretto conciario e consentirà di aumentare la capacità di trattamento dell’impianto di Santa Croce sull’Arno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le opere strategiche del Tubone. Infrastrutture a Ponte a Cappiano

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