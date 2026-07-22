Il Trofeo Kima si prepara a partire con una cerimonia di apertura nella sede di Regione Lombardia a Milano. La gara di corsa in montagna si svolgerà quest’anno come prima tappa italiana delle Merrell Skyrunner World Series. L’evento, considerato tra i più prestigiosi nel settore, si svolgerà su percorsi di alta quota e attirerà numerosi atleti internazionali. La manifestazione è stata presentata con un vernissage che ha coinvolto gli organizzatori e gli sponsor.

Sarà un Kima stellare. Vernissage milanese, nella sede di Regione Lombardia, per la più prestigiosa e iconica delle gare di corsa in montagna d’alta quota che, anche quest’anno, sarà la prima tappa italiana delle Merrell Skyrunner World Series. La gara è programmata per sabato 22 agosto (si gareggerà domenica in caso di maltempo). Al tavolo dei relatori ha fatto gli onori di casa Federica Picchi (sottosegretario con delega Sport e Giovani). Presenti in sala anche il sindaco di Val Masino Pietro Taeggi e il direttore del Cnsas Lombardo Marco Salmoiraghi. Al fianco del comitato organizzatore anche i rappresentati dei main sponsor 2026: Karpos, Autotorino, VJ e DF Sport Specialist. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Trofeo Kima si mette il caschetto

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