Nonostante pioggia e temperature basse, gli atleti del circuito UISP ‘Trofeo Croce’ si sono riuniti a Nomadelfia per la gara di ciclismo. La competizione ha visto in testa Gianmarco Agostini, che ha concluso il percorso in prima posizione. La manifestazione si è svolta senza interruzioni, con partecipanti provenienti dalla zona e pubblico presente lungo il percorso. Le condizioni atmosferiche hanno influenzato la corsa, ma non hanno impedito lo svolgimento della competizione.

La pioggia e il freddo non hanno fermato la passione del ciclismo Uisp in Maremma. Nonostante un meteo proibitivo, 70 atleti si sono sfidati nel Trofeo Croce di Nomadelfia, una gara vera, corsa in linea su un percorso selettivo con oltre 600 metri di dislivello che ha messo a dura prova i muscoli e la tenuta mentale dei partecipanti. L’organizzazione ottimamente curata da Bassibike e Uisp ha retto l’urto del maltempo, garantendo lo svolgimento di una prova che ha visto subito accendersi la miccia con l’azione solitaria di Roberto Basile. Il gruppo però non ha lasciato spazio, andando a chiudere sulla salita di Sticciano: qui si è fatta la prima vera selezione, riducendo la testa della corsa a circa venti unità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gara del circuito uisp. ’Trofeo Croce’, a Nomadelfia Gianmarco Agostini mette tutti in fila

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